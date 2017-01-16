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В Тернополе собаки загрызли пожилую женщину (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7886/82_main.1484573428.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7886/82_tn.1484573428.jpg Запад Тело 85-летней матери обнаружил в лесопосадке ее сын – старушка каждый день ходила кормить собак

В Тернополе собаки загрызли пожилую женщину (фото)

Сегодня, 15:32

Тело 85-летней матери обнаружил в лесопосадке ее сын – старушка каждый день ходила кормить собак

На одном из хуторов Тернопольской области стая голодных собака напала на женщину и растерзали  тело 85-летней  старушки.

"16 января, около 7.20 тело матери нашел сын в районе лесопосадки села Петриков. По словам мужчины, его мать жила в Тернополе и практически ежедневно ходила на хутор кормить собак, живущих на их даче", – сообщает тернопольская полиция.

15 января пожилая женщина ушла, но домой не вернулась. На следующий день утром сын пошел искать. Подходя к деревне, на лесной дороге он увидел туловище без головы, похожее на тело его мамы.

По предварительной версии, на женщину напали собаки, потому что вокруг много следов лап. Животные, вероятно, отгрызли голову и кисть руки погибшей. Окончательные причины смерти пенсионерки установит экспертиза. При предварительном осмотре судмедэксперт установил, что женщина сначала замерзла, а потом ее нашли собаки. В полиции это происшествие рассматривают как "несчастный случай".

Напомним, недавно на Донбассе молодого парня загрызли собаки.
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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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