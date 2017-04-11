В Тернополе спасли раненую косулю

Вчера, 11:43

Животное отпустят на свободу после того, как пройдет реабилитацию


Раненая и напуганная косуля появилась в одном из парков Тернополя. Люди вызвали полицию. Полтора часа два наряда патрульных гонялись за животным.

В конце концов поймали и доставили в ветеринарную клинику. Оттуда – после лечения – отвезли на реабилитацию в  частные хозяйство. Потом косулю отпустят на свободу.

"Животное было в очень тяжелом состоянии. Были травмированы конечности, насколько я знаю с анамнеза, было носовое кровотечение. Оказали помощь: приехали люди, лесничий и животное забрали", – сказал Богдан Олейник, заведующий ветеринарным клинико-диагностическим кабинетом.
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"Сегодня"

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