В Тернопольской области две фуры с львовским мусором отправили на штрафплощадку

Сегодня, 17:40

По словам водителей, машины, перевозившие около 40 тонн отходов, направлялись в Днепр

Фуры с мусором поймали на дороге. Фото: npu.gov.ua
Фуры с мусором поймали на дороге. Фото: npu.gov.ua

Две фуры с львовским мусором поймали возле Малашевской свалки в Зборовском районе.

"Владелец транспортных средств – предприниматель из Тернополя, а бытовые отходы, согласно товаро-транспортным накладным, принадлежат львовскому предприятию", – сообщает пресс-служба Нацполиции.

По словам водителей, этот мусор они везли из Львова в Днепр. В Тернопольской области заехали на дозаправку и решили отрегулировать клапаны двигателей автотранспорта в селе Чернихов. Их документы и показания проверяют следователи. Сейчас грузовики находятся на штрафплощадке.

По информации Государственной экологической инспекции, в Тернопольской области уже зафиксировано 13 фактов выброса отходов из Львова.

Напомним, Львов уже 10 месяцев переживает "мусорную блокаду", поскольку некуда  девать мусор. Не так давно мэр обратился ко всем львовянам с просьбой "уменьшить выработку нового мусора и сортировать его в тех местах, где есть специальные контейнеры".
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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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