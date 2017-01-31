В Тернопольской области грузовик почти километр тянул за собой тело сбитого мужчины

По предварительной версии, жертву аварии сначала сбила легковушка, а потом зацепил крупногабаритный автомобиль

В Тернопольской области произошло ДТП, в котором погиб 23-летний мужчина. Автомобиль, сбивший пешехода, сразу исчез с места происшествия.

"Тело мужчины обнаружили на обочине дороги при выезде из села Горынка Кременецкого района 30 января в 23.23. Погибший – житель упомянутого села", – сообщает тернопольская полиция.

По одной из версий, автомобиль, который сбил мужчину, протянул его еще около 800 метров, поскольку тело находилось на таком же расстоянии от пятен крови на асфальте.

Кроме того, возможно, потерпевшего сбила легковушка, а потом другой автомобиль зацепил его колесами. Вероятнее всего, это был крупногабаритный транспорт.

Напомним, недавно в Ровенской области под колеса фуры попала легковушка.