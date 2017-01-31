В Тернопольской области грузовик почти километр тянул за собой тело сбитого мужчины

Сегодня, 02:15

По предварительной версии, жертву аварии сначала сбила легковушка, а потом зацепил крупногабаритный автомобиль

На месте аварии. Фото: tp.npu.gov.ua
На месте аварии. Фото: tp.npu.gov.ua

В Тернопольской области произошло ДТП, в котором погиб 23-летний мужчина. Автомобиль, сбивший пешехода, сразу исчез с места происшествия.

"Тело мужчины обнаружили на обочине дороги при выезде из села Горынка Кременецкого района 30 января в 23.23. Погибший  – житель упомянутого  села", – сообщает тернопольская полиция.

По одной  из версий,  автомобиль, который сбил мужчину, протянул его еще около 800 метров, поскольку  тело находилось на таком же расстоянии  от пятен крови на асфальте.

Кроме того, возможно,  потерпевшего сбила легковушка, а потом другой автомобиль  зацепил его колесами. Вероятнее всего, это был крупногабаритный транспорт.

Напомним, недавно в Ровенской области под колеса фуры попала легковушка.
ДТП, Тернополь, тело, грузовик

Вы сейчас просматриваете новость "В Тернопольской области грузовик почти километр тянул за собой тело сбитого мужчины ". Другие Новости Львова смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Харьков

На месте аварии

В Харькове автомойщики угнали машину и попали в ДТП

Вчера, 12:08

Парни решили покататься по вечернему городу без ведома владельца иномарки 

Происшествия и криминал

В Николаеве перевернулась маршрутка с пассажирами

30 Января, 16:34

Пьяный водитель легковушки протаранил микроавтобус. В результате столкновения маршрутка перевернулась

Донбасс

Девушка совершила самоубийство. Фото: AFP

На Донбассе девушка убила себя на могиле матери

30 Января, 09:30

Погибшая оставила предсмертную записку

Происшествия

В Киеве пьяный водитель устроил масштабное ДТП на Братиславской

30 Января, 08:57

Мужчина разбил три авто, в его крови обнаружили 2,23 промилле алкоголя  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования