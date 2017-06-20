В Тернопольской области учитель и школьник погибли в водовороте

Сегодня, 16:44

Трагедия произошла на реке Днестр, тела погибших пока не нашли

Водовороты часто становятся причиной гибели людей. Фото: cont.ws
Водовороты часто становятся причиной гибели людей. Фото: cont.ws

В Тернопольской области на реке Днестр погибли 53-летний учитель и 14-летний мальчик. Тела погибших пока не нашли. По всей вероятности, причиной гибели стал водоворот.

Как оказалось, двое учителей и семь учеников из Подгаевецкого района отправились в 3-дневный туристический поход. Шли по берегу вдоль Днестра, ночевали в палатках.

"20 июня около 12.00. туристы остановились передохнуть. Два мальчика зашли в воду. Стояли недалеко от берега,  не на глубине. В какой-то момент камни ушли из-под ног мальчишек  и их начало затягивать в водоворот", – сообщает тернопольская полиция.

Один из парней не умел плавать, и товарищ попытался его вытащить. Ему на помощь бросился  учитель. Однако, выбраться самостоятельно было сложно.

Одного школьника рыбаки все-таки вытащили с помощью удочки. Другой ребенок вместе с учителем ушли под воду. По всей вероятности, тела погибших находятся в водяной яме. Сейчас на месте происшествия работают спасатели.

Напомним, недавно во Львовской области двое суток искали тело утопленника.
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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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