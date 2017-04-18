В Тернополе дети более суток ждали маму в закрытой квартире, пока та праздновала Пасху

Сегодня, 15:01

Мальчика и девочку освобождали спасатели с помощью специальной лестницы  

В Тернополе в одной из многоэтажек мать закрыла в квартире двоих маленьких детей и ушла праздновать Пасху. Ребята более суток оставались одни и без еды, пока на их крики не отозвались соседи.

"4-летнего мальчика и 10-летнюю девочку 28-летняя мать закрыла дома еще 16 апреля. Дети сидели напуганными в пустой квартире, питаясь только лапшой быстрого приготовления", – сообщает тернопольская полиция.

Когда через сутки мать так и не вернулась, дети начали громко кричать и звать на помощь, поскольку  телефонов у них не было. Плач детей услышали соседи и вызвали полицию.Освобождали "пленников" из закрытой квартиры на 5-м этаже пожарные с помощью пожарной лестницы.

Детей поместили в "Центр психологической реабилитации". Их мать разыскали только через несколько часов, она была выпившей.

Напомним, в Луцке патрульные спасли от обморожения двоих маленьких мальчиков в возрасте одного месяца и двух лет. Мать вывела малышей на прогулку и совсем забыла о детях, переключившись на алкоголь.
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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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