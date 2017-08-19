В трех областях Украины объявлено штормовое предупреждение
Завтра, согласно прогнозам синоптиков, на западе страны ухудшатся погодные условия
В Волынской, Львовской и Закарпатской областях в связи с ухудшением погодных условий на воскресенье, 20 августа, объявлено штормовое предупреждение, сообщает Укргидрометцентр.
"20 августа ночью в Волынской, Львовской и Закарпатской, днем в западных областях грозы, местами сильные ливни, град и шквалы до 17-22 м/с", – говорится в сообщении.
Синоптики также предупреждают о сильном дожде с грозой и градом в Карпатах.
Ранее синоптики сообщили, что жара в Украине отступит только на праздник Маковея или "Медового спаса" – потом придут дожди и похолодание.
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