В трех областях Украины объявлено штормовое предупреждение

В Волынской, Львовской и Закарпатской областях в связи с ухудшением погодных условий на воскресенье, 20 августа, объявлено штормовое предупреждение, сообщает Укргидрометцентр.

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"20 августа ночью в Волынской, Львовской и Закарпатской, днем в западных областях грозы, местами сильные ливни, град и шквалы до 17-22 м/с", – говорится в сообщении.

Синоптики также предупреждают о сильном дожде с грозой и градом в Карпатах.

Ранее синоптики сообщили, что жара в Украине отступит только на праздник Маковея или "Медового спаса" – потом придут дожди и похолодание.