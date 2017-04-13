В Ужгород съезжаются туристы полюбоваться цветением сакуры

Сегодня, 11:29

Цветение сакуры традиционно открывает весенне-летний туристический сезон на Закарпатье


В Ужгороде цветут сакуры и магнолии. Нежно-розовыми аллеями гуляют тысячи туристов.

"Приезжаю уже третий год подряд. Всегда так по-разному природа делает конфигурации. То есть магнолия с сакурой, то есть глициния с сакурой", – говорит Яна Анохина, туристка из Днепра.

В Ужгороде цветет более двух тысяч деревьев японской вишни. В Украине такого больше нет нигде. Аллею высадили еще в 20-х годах прошлого века. Тогда Закарпатье входило в состав Чехословакии. А потом традицию продолжили.

Цветение сакуры традиционно открывает весенне-летний туристический сезон на Закарпатье. На следующие две недели мест в гостиницах не было с марта.

С первыми цветами сакуры стартуют фестивали – гастрономические и музыкальные.

"Приехала специально в этом году на сакуру. Я очень люблю сакуру, у меня всегда на обоях она. Даже в телефоне стояла. Теперь вот будет все в живом виде, вместе со мной на фотографиях. Очень круто, я очень довольна", – поделилась Анастасия, туристка из Днепра.

Почти одновременно с сакурами расцветают еще с десяток экзотических деревьев. Среди них – японская айва, розовая и белая магнолия. А уже на следующей неделе в Ужгороде делегация из Японии высадит еще с полсотни молодых сакур.
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Источник:

"Сегодня"

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