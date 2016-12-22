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В Ужгороде сделали уникальную операцию на сердце (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7821/20_main.1482419268.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7821/20_tn.1482419268.jpg Запад Шесть часов 12 закарпатских медиков оперировали на открытом сердце 65-летнего мужчины

В Ужгороде сделали уникальную операцию на сердце (видео)

События на ТК Украина

Вчера, 19:09

Шесть часов 12 закарпатских медиков оперировали на открытом сердце 65-летнего мужчины


Уникальную операцию на сердце провели в Ужгороде. Впервые в Украине пациенту сделали восстановительную реконструкцию на сердечном клапане с использованием его собственных тканей.

Шесть часов 12 закарпатских медиков оперировали на открытом сердце 65-летнего мужчины. Руководил кардиохирург из Германии Ярослав Бенедик. Врачи восстановили аортальный клапан. При этом использовали не искусственный материал, а ткани самого больного.

"Вместо протеза аортального клапана берутся кусочки собственного перикарда и пришиваются вместо вырезанных створок аортального клапана. То есть формируется новый аортальный клапан по собственному перикарду", – говорит Павел Лукач, заведующий кардиохирургическим отделением Закарпатского кардиодиспансера.

Хирургов, проводящих операции по японской методике "Озаки", только несколько в мире.

Ярослав Бенедик – один из них. Весной оперировал в институте Шалимова. Тогда еще использовал искусственный клапан. В Ужгороде решился впервые. Применил ткани пациента в качестве протеза. Такие вмешательства врачи относят к самому высокому уровню сложности.

"Мы фактически заново конструируем клапаны аорты. В моей практике были пациенты, которые после оперативного вмешательства за несколько недель возвращались к полноценной активной жизни. В этом основная ее ценность. Конечно, восстановление зависит от организма", – отметил Ярослав Бенедик, кардиохирург из Германии.

Таким образом, кардиологи исключили отторжения организмом искусственный материал. К тому же это удешевляет операцию. Пациенту не надо покупать биологический клапан и дополнительные препараты.

"Это позволяет сформировать клапан, который не требует специальных препаратов для разжижения крови, которые также имеют свои побочные действия", – добавил Павел Лукач, заведующий кардиохирургическим отделением Закарпатского кардиодиспансера.

Под председательством немецкого кардиохируга в Ужгороде провели уже две операции. Пациенты выздоравливают. Следующая операция запланирована на середину января.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина". 
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