В Закарпатской области из гранатомета обстреляли дом экс-главы ГУ МВД (видео)

В Закарпатской обл. из гранатомета обстреляли экс-главы областной милиции Василия Варцабы, сообщает телеканал "112 Украина".

Информация о происшествии спасателям поступила после 21 часа. После выстрела в доме начался масштабный пожар.

"Пожар был, он уже локализирован. С этим у спасателей возникли проблемы, здесь нет гидрантов, нет достаточных источников воды, поэтому им пришлось приобщать коммунальные службы, в частности машины водоканал подвозили воду для остановки пожара. По информации наших источников, это действительно частный дом бывшего начальника управления МВД", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что на месте до сих пор находятся спасатели, полиция и медики.