В Закарпатской области из гранатомета обстреляли дом экс-главы ГУ МВД (видео)

Вчера, 23:59

На месте находятся полиция, спасатели и медики


В Закарпатской обл. из гранатомета обстреляли экс-главы областной милиции Василия Варцабы, сообщает телеканал "112 Украина". 

Информация о происшествии спасателям поступила после 21 часа.  После выстрела в доме начался масштабный пожар.

"Пожар был, он уже локализирован. С этим у спасателей возникли проблемы, здесь нет гидрантов, нет достаточных источников воды, поэтому им пришлось приобщать коммунальные службы, в частности машины водоканал подвозили воду для остановки пожара. По информации наших источников, это действительно частный дом бывшего начальника управления МВД", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что на месте до сих пор находятся спасатели, полиция и медики.
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