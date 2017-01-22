В Закарпатской области мужчина во время ссоры зарезал своего друга

В Хусте Закарпатской обл. во время ссоры мужчина нанес ножевые ранение своему другу, в результате пострадавший погиб в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции Украины.

В воскресенье, 22 января, в полицию поступило сообщение о том, что в Хустскую районную больницу поступил пациент с ножевыми ранами. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и группа реагирования патрульной полиции.

Правоохранители оперативно сработали и выяснили, что ножевые ранения 34-летнему мужчине нанес его товарищ – 37-летний житель Херсонской области. Мужчина как раз находился в гостях у закарпатца, драка с применением оружия у мужчин возникла из-за ссоры. Из-за полученных травм житель Хуста умер.

Правоохранители оперативно разыскали подозреваемого в совершении преступления. Жителя Херсонской области задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное убийство. Такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.