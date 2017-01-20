Во Львове автомойщик ограбил кассу и угнал машину клиента

Во Львове ранее судимый 23-летний работник автомойки украл из кассы 10 тысяч гривен и угнал вымытый автомобиль клиента "Киа Спортейдж".

"Директор одной из автомоек города сообщил в полицию, что ночью из кассы были похищены 10 тысяч гривен, а также мобильный телефон "Самсунг" и документы работников", – сообщает львовская полиция.

Как оказалось, угнанная иномарка принадлежит 52-летнему жителю одного из сел Пустомытовского района. А злоумышленник находился в розыске за совершение кражи.

Полицейские задержали правонарушителя, а машину вернули владельцу. Проводится досудебное расследование.

Напомним, недавно во Львове угон машины с автомойки закончился тяжелыми последствиями для "искателя приключений".