Во Львове автомойщик ограбил кассу и угнал машину клиента
Полицейские задержали правонарушителя, а машину вернули владельцу
Во Львове ранее судимый 23-летний работник автомойки украл из кассы 10 тысяч гривен и угнал вымытый автомобиль клиента "Киа Спортейдж".
"Директор одной из автомоек города сообщил в полицию, что ночью из кассы были похищены 10 тысяч гривен, а также мобильный телефон "Самсунг" и документы работников", – сообщает львовская полиция.
Как оказалось, угнанная иномарка принадлежит 52-летнему жителю одного из сел Пустомытовского района. А злоумышленник находился в розыске за совершение кражи.
Полицейские задержали правонарушителя, а машину вернули владельцу. Проводится досудебное расследование.
Напомним, недавно во Львове угон машины с автомойки закончился тяжелыми последствиями для "искателя приключений".
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