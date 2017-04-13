Во Львове банда одесситов разворовала имущество автобусного завода на 10 миллионов

Похищенное оборудование вывозилось на склады и в дальнейшем реализовывалось как промышленное предприятиям всех регионов государства

Во Львове полиция задержала преступную группу, которая разворовала имущество автобусного завода на 10 млн грн. Об этом УНИАН сообщили в Департаменте защиты экономики Национальной полиции Украины. В частности, как отмечается в сообщении, львовские правоохранители выяснили, что на территории региона действует группа лиц, которая занимается реализацией похищенного оборудования.

Реальным владельцем данного товара является автобусный завод. В настоящее время это предприятие находится в стадии банкротства, а его имущество находится в залоге у банковских учреждений.

В организации хищения имущества автобусного завода обоснованно подозреваются жители Одессы. Один непосредственно отвечал за организацию, остальные – за охрану территории, демонтаж и вывоз оборудования. Похищенное оборудование вывозилось на склады и в дальнейшем реализовывалось как промышленное оборудование предприятиям всех регионов государства.

Сегодня, 12 апреля, сотрудники Управления защиты экономики Нацполиции во Львовской области помешали вывозу очередной партии похищенного имущества завода. Правоохранители задержали 7 человек, среди них и организатора преступной схемы. Кроме того, на трассе вблизи села Великоселки полицейские остановили автобус, который был изготовлен на этом заводе специально к "Евро-2012".

"Злоумышленники перебили номера кузова автобуса и по "липовым" документам собирались везти его в Киев. Стоимость "Евробуса" более 4-х млн грн", – говорится в сообщении. В настоящее время устанавливаются субъекты хозяйственной деятельности, которым реализовывалось похищенное имущество, добавили в полиции.

Как сообщалось ранее, на Закарпатье задержали похитителей 16 миллионов.