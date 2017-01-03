Во Львове грипп и ОРЗ за неделю "скосили" 10 тысяч человек
Половину из всех заболевших составляют пациенты детского возраста, из них около полутысячи – малыши до года
Во Львове за минувшую неделю более 10 тысяч человек заболели гриппом и ОРВИ, половина из заболевших – дети. Ежедневно медики получают по 35-40 вызовов о новых жертвах болезни.
"Из 10 тысяч, 447 случаев – это дети до одного года, более полторы тысячи – малыши в возрасте 1-4 года, 1480 – дети от 5 до 9 лет, и еще почти 1500 заболевших – пациенты 10-17 лет", – сообщает пресс-служба львовской мэрии.
На сегодняшний день, по информации медиков, интенсивность заболеваемости составляет 1336 случаев на 100 тысяч населения, при эпидпороге 634 на 100 тысяч человек. Эти показатели 52,6% выше нормы.
Напомним, по прогнозам Украинского центра по контролю и мониторингу заболеваний, в этом сезоне гриппом переболеет 8 млн. украинцев, то есть каждый пятый.
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