Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в регионах Новости Львова
Во Львове грипп и ОРЗ за неделю "скосили" 10 тысяч человек http://www.segodnya.ua/img/article/7853/76_main.1483453401.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7853/76_tn.1483453401.jpg Запад Половину из всех заболевших составляют пациенты детского возраста, из них около полутысячи  – малыши до года

Во Львове грипп и ОРЗ за неделю "скосили" 10 тысяч человек

Сегодня, 16:40

Половину из всех заболевших составляют пациенты детского возраста, из них около полутысячи  – малыши до года

Почти 5 тысяч заболевших - дети. Фото: hochu.ua
Почти 5 тысяч заболевших - дети. Фото: hochu.ua

Во Львове за минувшую неделю более 10 тысяч человек заболели гриппом и ОРВИ, половина из заболевших – дети. Ежедневно  медики получают по 35-40 вызовов о новых  жертвах болезни.

"Из 10 тысяч,  447 случаев – это дети до одного  года, более полторы тысячи – малыши в возрасте 1-4 года, 1480 – дети от 5 до 9 лет, и еще почти 1500 заболевших – пациенты 10-17 лет", – сообщает пресс-служба львовской мэрии.

На сегодняшний день, по информации медиков, интенсивность   заболеваемости составляет 1336 случаев на 100 тысяч населения, при эпидпороге 634 на 100 тысяч человек. Эти показатели  52,6% выше нормы.

Напомним, по прогнозам Украинского центра по контролю и мониторингу заболеваний, в этом сезоне гриппом переболеет 8 млн. украинцев, то есть каждый пятый.
дети, Львов, грипп, ОРЗ, пациенты
Все новости по теме Грипп в Украине .

Вы сейчас просматриваете новость "Во Львове грипп и ОРЗ за неделю "скосили" 10 тысяч человек". Другие Новости Львова смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

После прибытия поезда мужчину увезли в больницу. Фото: ipress.ua

Во Львовской области на ж\д станции умер человек

Сегодня, 15:38

У 84-летнего потерпевшего диагностировали травму позвоночника и инсульт

Запад

Женщину сбили на пешеходном переходе. Фото: pixabay.com

Во Львовской области автобус на "зебре" сбил женщину

Сегодня, 13:26

54-летняя женщина-пешеход от полученных травм скончалась на месте аварии

Запад

Авария произошла на льовской трассе. Фото: bessarabskaya-pravda.com.ua

ДТП во Львовской области: легковушка врезалась в автобус с пассажирами

Сегодня, 12:20

В результате аварии 45-летний водитель "Волги" погиб на месте происшествия 

Запад

Возле Львова на годовщину дня рождения Бандеры сгорел "музей-крыивка" УПА

Сегодня, 10:54

Музей находится в лесу, и, по всей вероятности, его умышленно подожгли неизвестные

Запад

На месте происшествия. Фото: патрульная полиция Львова

Скандал в Львовской области: чиновница, севшая "пьяной" за руль, ушла в отставку

30 Декабря 2016, 16:01

Женщина отказалась на месте пройти тест на "драгере" и  ее доставили в наркодиспансер

Запад

В пожаре погибли двое детей. Фото: politeka.net

В Ровенской области во время пожара погибли двое детей

30 Декабря 2016, 11:41

Старшему мальчику было три года, а его сестре – всего год, мать погибших увезли  в больницу

Запад

Во Львове грузовик провалился под асфальт: на месте прорвало канализацию

30 Декабря 2016, 12:14

Под дорогой разрушился столетний канализационный коллектор, ремонт которого львовские власти планировали провести в будущем году

Запад

Мужчина скончался до приезда медиков. Фото: cheboksary.ru

Во Львове на стройке погиб молодой мужчина

29 Декабря 2016, 18:45

Смерть наступила в результате падения на него щита для опалубки

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.