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Во Львове грузовик провалился под асфальт: на месте прорвало канализацию (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7846/45_main.1483092437.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7846/45_tn.1483092437.jpg Запад Под дорогой разрушился столетний канализационный коллектор, ремонт которого львовские власти планировали провести в будущем году

Во Львове грузовик провалился под асфальт: на месте прорвало канализацию (фото)

Сегодня, 12:14

Под дорогой разрушился столетний канализационный коллектор, ремонт которого львовские власти планировали провести в будущем году

Во Львове на улице Богданивська возле церкви повалилась дорога, и кабина грузовика наполовину ушла под асфальт. Одновременно в этом месте прорвало канализационные трубы, и все стоки "пошли" на проезжую часть.

"Под дорогой разрушился столетний канализационный коллектор, ремонт которого был запланирован на следующий год", – сообщает пресс-служба  по львовской  мэрии.

Сейчас на месте по устранению аварийной ситуации работает бригада "Львовводоканала".

Напомним, недавно во Львове на улице Черемшины,1, которая проходит от ул. Лычаковской до Ботанического сада Львовского университета, провалилась дорога, и образовалась огромная  дыра.
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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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