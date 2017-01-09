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Во Львове иномарка на скорости влетела в столб: трое пострадавших (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7865/10_main.1483957443.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7865/10_tn.1483957443.jpg Запад Водитель и один из пассажиров получили сильные повреждения головы

Во Львове иномарка на скорости влетела в столб: трое пострадавших (фото)

Сегодня, 12:25

Водитель и один из пассажиров получили сильные повреждения головы

Во Львове легковушка Daewoo Lanos резалась в бетонный столб. Пострадали трое человек, том числе, 16-летний подросток.

"Восьмого января, в 6.32 утра, водитель Daewoo Lanos, двигаясь по ул. Зелена, не справился с управлением, и машину на повороте выбросило с дороги в бетонный столб. Двое  человек получили сильные повреждения головы, поскольку не были пристегнуты ремнями безопасности", – пишут в Facebook.com участники Варта-1.

Как добавляют в департаменте гражданской защиты ЛОГА,  пострадавшие госпитализированы в 8-ГКБ. 16-летний парень проходит лечение в детской городской больнице.

Неудовлетворительные дорожные условия, которые могли стать причиной ДТП, не обнаружены. Причины происшествия выясняют в полиции.

Напомним, недавно на трассе возле Ровно иномарка влетела в отбойник

ДТП, водитель, Львов, иномарка

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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