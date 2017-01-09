Во Львове иномарка на скорости влетела в столб: трое пострадавших (фото)

Водитель и один из пассажиров получили сильные повреждения головы

Во Львове легковушка Daewoo Lanos резалась в бетонный столб. Пострадали трое человек, том числе, 16-летний подросток.

"Восьмого января, в 6.32 утра, водитель Daewoo Lanos, двигаясь по ул. Зелена, не справился с управлением, и машину на повороте выбросило с дороги в бетонный столб. Двое человек получили сильные повреждения головы, поскольку не были пристегнуты ремнями безопасности", – пишут в Facebook.com участники Варта-1.

Как добавляют в департаменте гражданской защиты ЛОГА, пострадавшие госпитализированы в 8-ГКБ. 16-летний парень проходит лечение в детской городской больнице.

Неудовлетворительные дорожные условия, которые могли стать причиной ДТП, не обнаружены. Причины происшествия выясняют в полиции.

Напомним, недавно на трассе возле Ровно иномарка влетела в отбойник