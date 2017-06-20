Во Львове из окна многоэтажки выбросился мужчина

68-летний львовянин скончался на месте происшествия, по предварительной версии, он совершил самоубийство

Во Львове 68-летний мужчина выпал из окна собственной квартиры на восьмом этаже. По предварительной версии, пенсионер покончил с собой.

"Сегодня, 20 июня, около шести утра в полицию поступило сообщение о том, что на улице Широкой из окна жилого дома выпал мужчина", – сообщает львовская полиция.

Следователи выясняют все детали трагического происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, недавно во Львове на трамвайной остановке нашли мертвого мужчину.