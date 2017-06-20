Во Львове из окна многоэтажки выбросился мужчина
68-летний львовянин скончался на месте происшествия, по предварительной версии, он совершил самоубийство
Во Львове 68-летний мужчина выпал из окна собственной квартиры на восьмом этаже. По предварительной версии, пенсионер покончил с собой.
"Сегодня, 20 июня, около шести утра в полицию поступило сообщение о том, что на улице Широкой из окна жилого дома выпал мужчина", – сообщает львовская полиция.
Следователи выясняют все детали трагического происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, недавно во Львове на трамвайной остановке нашли мертвого мужчину.
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