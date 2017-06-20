Во Львове из окна многоэтажки выбросился мужчина

Сегодня, 11:42

68-летний львовянин скончался на месте происшествия, по предварительной версии, он совершил самоубийство

Мужчины упал с высоты 8-этажа. Фото: news.bigmir.net
Мужчины упал с высоты 8-этажа. Фото: news.bigmir.net

Во Львове 68-летний мужчина выпал  из окна собственной квартиры на восьмом этаже. По предварительной версии, пенсионер покончил с собой.

"Сегодня, 20 июня, около шести утра в полицию поступило сообщение о том, что на улице Широкой из окна жилого дома выпал мужчина", – сообщает львовская полиция.

Следователи  выясняют все детали трагического происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, недавно во Львове на трамвайной остановке нашли мертвого мужчину.
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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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