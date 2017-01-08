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Во Львове из-за мороза произошел транспортный коллапс http://www.segodnya.ua/img/article/7862/32_main.1483811376.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7862/32_tn.1483811376.jpg Запад Директор одного из предприятий-перевозчиков пояснил, что автобусы работают на дизеле, который не выдерживает температуры ниже -15°С

Во Львове из-за мороза произошел транспортный коллапс

Сегодня, 08:05

Директор одного из предприятий-перевозчиков пояснил, что автобусы работают на дизеле, который не выдерживает температуры ниже -15°С

Транспорт не выдерживает морозов. Фото: davaypoedem.com
Транспорт не выдерживает морозов. Фото: davaypoedem.com

Во Львове вчера на маршруты вышло меньше половины автобусов. Это произошло из-за технических проблем, вызванных морозами. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"Автобусы по техническим причинам сходят с маршрутов, замерзают двери, дизель. Согласно плану выходного дня, на маршрутах должно работать 427 автобусов, по состоянию на 13.00 час было 163 автобусы. Однако выпуск машин продолжается. Отогретые автобусы выходят на маршруты", – говорится в сообщении.

Директор одного из предприятий-перевозчиков пояснил, что автобусы работают на дизеле, который не выдерживает температуры ниже -15°С.

"Наши машины выехали по максимуму. Есть проблемы с частными перевозчиками, "Богданы" не выдерживают мороза – сели аккумуляторы, позамерзали системы. На территории АТП автобусы прогреваем. К дизелю добавили присадку, но она мало помогла. Те автобусы, которые с 10.00 часов (7 января – авт.) на маршрутах, уже дважды заезжали на ул. Авиационную, чтобы разогревать систему. Делаем все возможное, чтобы транспорт мог работать", – рассказал директор АТП №1 Ярослав Иванец.

Напомним, 8 января циклон с Черного моря продолжит усложнять погодные условия в Украине.



В ГСЧС напомнили, что в западных и северных областях будет наблюдаться резкое понижение температуры воздуха до -11-16, в Карпатах и Прикарпатье до -20-25 мороза.
транспорт, погода, маршрутки, Львов, циклон

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Источник:

"Сегодня"

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