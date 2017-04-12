Во Львове мужчина забыл ребенка в магазине

Во Львове полицейским пришлось нянчить ребенка, которого пьяный отец забыл в магазине. Мужчина пришел за покупками с семимесячной дочкой, но домой отправился один. Увидев малышку, продавщицы вызвали копов, которые нашли забывчивого отца. По словам мужчины, жена сейчас в больнице, а он с горя пьет. Львовянин также заявил, что следит за ребенком. Тем не менее выписку мамы девочка будет ждать в приюте.