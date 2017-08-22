Во Львове на Холме Славы неизвестные повредили надгробие

С одной из памятных плит были похищены металлические буквы и цифры

Во Львове на Холме Славы вандалы испортили одно из памятных надгробий. Информация о случившемся поступила в полицию 21 августа.

"Примерно в 10.55 нам сообщили, что с одной из памятных плит на надгробии были похищены металлические буквы и цифры", – сообщает львовская полиция.

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Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личности хулиганов, решается вопрос о правовой квалификации правонарушения.

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