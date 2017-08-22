Во Львове на Холме Славы неизвестные повредили надгробие
С одной из памятных плит были похищены металлические буквы и цифры
Во Львове на Холме Славы вандалы испортили одно из памятных надгробий. Информация о случившемся поступила в полицию 21 августа.
"Примерно в 10.55 нам сообщили, что с одной из памятных плит на надгробии были похищены металлические буквы и цифры", – сообщает львовская полиция.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личности хулиганов, решается вопрос о правовой квалификации правонарушения.
Во Львове вандалы разрисовали памятник польским профессорам, которых на этом месте в июле 1941 года расстреляли гестаповцы
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