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Во Львове на стройке погиб молодой мужчина http://www.segodnya.ua/img/article/7843/59_main.1483016467.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7843/59_tn.1483016467.jpg Запад Смерть наступила в результате падения на него щита для опалубки

Во Львове на стройке погиб молодой мужчина

Сегодня, 18:45

Смерть наступила в результате падения на него щита для опалубки

Мужчина скончался до приезда медиков. Фото: cheboksary.ru
Мужчина скончался до приезда медиков. Фото: cheboksary.ru

Несчастный случай произошел на  строительстве  нового жилищного комплекса "Город трав" во Львове. Во время строительных работ  на 27-летнего парня упал щит опалубки, что  привело к моментальной гибели.

"В полицию  поступило сообщение от врача "скорой", что на строительной площадке, на улице Кульпаркивской, 226 умер человек", – сообщает львовская полиция.

По заключению врачей, житель поселка Глиняны Золочевского района получил перелом основания черепа и рваную рану ушной области. Мужчина скончался до приезда медиков.

По данному факту открыто уголовное производство. Проводятся следственные действия и экспертизы.

Напомним, недавно на Закарпатье во время пожара в рабочем цеху погиб мужчина
человек, смерть, убийство, Львов, стройка, полиция

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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