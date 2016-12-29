Во Львове на стройке погиб молодой мужчина

Смерть наступила в результате падения на него щита для опалубки

Несчастный случай произошел на строительстве нового жилищного комплекса "Город трав" во Львове. Во время строительных работ на 27-летнего парня упал щит опалубки, что привело к моментальной гибели.

"В полицию поступило сообщение от врача "скорой", что на строительной площадке, на улице Кульпаркивской, 226 умер человек", – сообщает львовская полиция.

По заключению врачей, житель поселка Глиняны Золочевского района получил перелом основания черепа и рваную рану ушной области. Мужчина скончался до приезда медиков.

По данному факту открыто уголовное производство. Проводятся следственные действия и экспертизы.

Напомним, недавно на Закарпатье во время пожара в рабочем цеху погиб мужчина