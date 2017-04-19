Во Львове на взятке поймали одного из руководителей аэропорта

Вымогатель требовал 40 тысяч гривен от представителя строительной фирмы

Один из заместителей генерального директора ГП "Международный аэропорт Львов" имени Даниила Галицкого" попался на взятке.

"Правоохранители задержали взяточника рядом с аэропортом в одном из кафе во время получения всей суммы неправомерной выгоды", – сообщает пресс-служба СБУ.

Вымогатель требовал от представителя строительной фирмы 40 тыс. гривен за подписание актов выполненных работ по ремонту здания аэропорта. Открыто уголовное производство, следственные действия продолжаются.

Напомним, недавно во Львове на взятке поймали военного хирурга.