Во Львове на взятке поймали одного из руководителей аэропорта

Сегодня, 15:26

Вымогатель требовал 40 тысяч гривен от представителя строительной фирмы


Во время задержания. Фото: ssu.gov.ua

Во время задержания. Фото: ssu.gov.ua

Во время задержания. Фото: ssu.gov.ua

Во время задержания. Фото: ssu.gov.ua

Один из заместителей генерального директора ГП "Международный аэропорт Львов" имени Даниила Галицкого" попался на взятке.

"Правоохранители задержали взяточника рядом с аэропортом в одном из кафе во время получения всей суммы неправомерной выгоды", – сообщает пресс-служба СБУ.

Вымогатель требовал от представителя строительной фирмы 40 тыс. гривен за подписание актов выполненных работ по ремонту здания аэропорта. Открыто уголовное производство, следственные действия продолжаются.

Напомним, недавно во Львове на взятке поймали военного хирурга.
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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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