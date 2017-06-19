Во Львове накопилось 8,5 тысяч тонн мусора

На сегодняшний день во Львове накопилось более 8,5 тысяч тонн отходов, которые некуда вывезти, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"На сегодня во Львове есть более 8,5 тысяч тонн ТБО, которые некуда вывезти. Ситуация критическая и грозит опасностью для здоровья населения и жизнедеятельности города Львова. Для утилизации накопленного мусора необходимо 850 единиц специализированной техники. И это все в условиях умышленно заблокированных для г.. Львова полигонов ТБО по всей Украине", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с ухудшением ситуации по утилизации твердых бытовых отходов, в понедельник, 19 июня, состоится внеплановое заседание городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Как сообщалось, власти Львова попросили Кабмин признать город зоной экологического бедствия из-за проблем с вывозом мусора.