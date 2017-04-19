Во Львове парень ударил ножом девушку и выпрыгнул из окна седьмого этажа

Сегодня, 12:49

22-летняя львовянка скончалась на месте происшествия,  а парня увезли на "скорой"   в тяжелом состоянии


На месте происшествия. Фото: пресс-служба полиции

На месте происшествия. Фото: пресс-служба полиции

На месте происшествия. Фото: пресс-служба полиции

Во Львове молодой парень во время ссоры нанес смертельный удар ножом 22-летней девушке.

"Сегодня, 19 апреля, в 10.33 поступило сообщение, что на улице Пулюя из окна седьмого этажа выпал неизвестный мужчина", – сообщают в Нацполиции Львовской области.

Как оказалось, на лестничной площадке многоэтажки между молодыми людьми возник конфликт. Во время "разборок"  21-летний львовянин трижды ударил девушку ножом в область груди и живота, после чего решил покончить с собой.

В результате полученных травм девушка скончалась месте. Парня в тяжелом состоянии на "скорой" доставили в одну из больниц города.

В полиции выясняют все обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, во Львовской области на территории Яворовского полигона в ночь на 19 апреля военнослужащий зарезал 30-летнюю женщину – фельдшера медицинской службы.
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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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