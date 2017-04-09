Во Львове патрульные спасли двух парней и девушку 2 часа просидевших в застрявшем лифте

Вчера, 04:48

Аварийщики отказались помочь застрявшим в лифте львовянам

Полиции пришлось установить и среди ночи разбудить председателя ОСМД. Фото: Solarhome66
Полиции пришлось установить и среди ночи разбудить председателя ОСМД. Фото: Solarhome66

Во Львове два парня и девушка более двух часов просидели в лифте, пока им не помогли патрульные. Для этого полиции пришлось установить и среди ночи разбудить председателя ОСМД. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Львова.

В 2:00 ночи полиция получила вызов от девушки, которая сообщила, что два часа сидит вместе с двумя друзьями в лифте на улице Научной. Они застряли между 10 и 11 этажом.

"Ребята обращались и в аварийную службу лифтов, где сообщили, что лифт находится на балансе ОСМД, и на горячую линию города, однако помощи ни от кого не дождались. У молодых людей уже разряжались мобильные телефоны и они позвонили в полицию", – говорится в сообщении.

Инспекторы патрульной полиции потратили еще полчаса, пока убедили жителей первого этажа открыть двери и запустить их в подъезд. Впоследствии они установили председателя ОСМД и разбудили его. Тогда председатель ОСМД в машинном отделении опустил лифт полэтажа и выпустил людей из кабины.
ОСМД, лифт, застряли, мобильные телефоны

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"Сегодня"

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