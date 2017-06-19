Во Львове под мэрию понесли первые пакеты с мусором

Во Львове ситуация с неубранным мусором набирает обороты. Сегодня под здание мэрии, в рамках флеш-моба, понесли пакеты с мусором, на улицах Глыбока-Бандеры местные жители собирались перекрывать дорогу, а в городе под открытым небом накопилось 8,5 тыс. тонн отходов.

"Для вывоза мусора необходимо 850 специализированных машин. Проблема в том, что городу некуда вывозить мусор. Одна из крупнейших фирм-перевозчиков остановила вывоз мусора вообще. А ежедневно во Львове количество мусора увеличивается на 200 тонн", – сообщает львовская мэрия.

Такая ситуация, по мнению медиков, угрожает здоровью населения и способствует распространению инфекционных заболеваний.

Напомним, проблема с вывозом львовского мусора остается неразрешимой больше года. А недавно во Львове уличные хулиганы подожгли мусорные баки.