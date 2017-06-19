Во Львове под мэрию понесли первые пакеты с мусором

Сегодня, 11:44

В городе под открытым небом накопилось 8,5 тыс. тонн отходов


Мусор окончательно "достал" людей. Фото: соцсети

Мусор окончательно "достал" людей. Фото: соцсети

Мусор окончательно "достал" людей. Фото: соцсети

Мусор окончательно "достал" людей. Фото: соцсети

Мусор окончательно "достал" людей. Фото: соцсети

Мусор окончательно "достал" людей. Фото: соцсети

Мусор окончательно "достал" людей. Фото: соцсети

Мусор окончательно "достал" людей. Фото: соцсети

Во Львове ситуация с неубранным мусором набирает обороты. Сегодня под здание мэрии, в рамках флеш-моба, понесли пакеты с мусором, на улицах Глыбока-Бандеры местные жители собирались перекрывать дорогу, а в городе под открытым небом накопилось 8,5 тыс. тонн отходов.

"Для вывоза мусора необходимо 850 специализированных машин. Проблема в том, что городу некуда вывозить мусор. Одна из крупнейших фирм-перевозчиков остановила вывоз мусора вообще. А ежедневно во Львове количество мусора увеличивается на 200 тонн", – сообщает львовская мэрия.

Такая ситуация, по мнению медиков, угрожает здоровью населения и способствует распространению инфекционных заболеваний.

Напомним, проблема с вывозом львовского мусора остается неразрешимой больше года. А недавно во Львове уличные хулиганы подожгли мусорные баки.
мэрия, мусор, садовый, мусорные баки, мэрия Львова

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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