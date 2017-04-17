Во Львове произошло масштабное столкновение поездов

Инцидент произошел сегодня рано утром на местной ж/д станции

Во Львове сегодня в результате столкновения поездов с рельсов сошли 8 вагонов грузового поезда и электровоз. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на департамент гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.

По данным ведомства, инцидент произошел 17 апреля в 04.40 во втором парке железнодорожной станции "Львов", где столкнулись грузовой поезд, маневровый электровоз и тепловоз. В результате столкновения 8 грузовых вагонов и одна колесная пара электровоза сошли с рельсов. К счастью, обошлось без пострадавших.

Предварительная причина происшествия – проезд грузового поезда на запрещающий сигнал светофора.