Во Львове сотрудница ОГА начала голодовку против бездействия властей города

Во Львове сотрудница ОГА Ольга Березюк, занимающая должность начальника отдела информационной политики, начала голодовку против "бездействия и политической манипуляции" со стороны львовской мэрии.

"Я объявляю голодовку. Если в 21 веке это единственный способ донесения информации, то пусть будет так. Хочу обратить внимание людей на то, что за политическим манипуляциями скрывается обычная бесхозяйственность Львовского городского совета", – пишет Ольга на своей странице в Facebook.com.

По словам Ольги, с 10 утра 20 июня, "пока Садовый не предпримет реальных шагов для решения мусорной проблемы, она будет сидеть под Ратушей, требуя "взять и вывезти мусор".

Добавим, что Ольга Березюк не является ни женой, ни родственницей нардепа от "Самопомощи" Олега Березюка. Также известно, что сотрудница ЛОГА сейчас находится в отпуске "за своей счет".

Напомним, вчера лидер фракции "Самопомощь" – Олег Березюк заявил: "Я объявляю голодовку, поддерживая львовян, протестуя против произвола центральной власти в Украине".