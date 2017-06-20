Во Львове сотрудница ОГА начала голодовку против бездействия властей города

Сегодня, 14:12

Женщина не является родственницей  известного политика от "Самопомощи" Олега Березюка    


Молодая девушка начала голодовку. Фото: Facebook.com

Молодая девушка начала голодовку. Фото: Facebook.com

Молодая девушка начала голодовку. Фото: Facebook.com

Во Львове сотрудница ОГА Ольга Березюк, занимающая  должность начальника отдела информационной политики, начала голодовку против "бездействия и политической манипуляции" со стороны львовской мэрии.

"Я объявляю голодовку. Если в 21 веке это единственный способ донесения информации, то пусть будет так. Хочу обратить внимание людей на то, что за политическим манипуляциями скрывается обычная бесхозяйственность Львовского городского совета", – пишет Ольга на своей странице в Facebook.com.

По словам Ольги, с  10 утра 20 июня, "пока Садовый не предпримет реальных шагов для решения мусорной проблемы, она будет сидеть под Ратушей, требуя "взять и вывезти мусор".

Добавим, что Ольга Березюк не является ни женой, ни родственницей нардепа от "Самопомощи" Олега Березюка. Также известно, что сотрудница ЛОГА сейчас находится в  отпуске "за своей счет".

Напомним, вчера лидер фракции "Самопомощь" – Олег Березюк заявил: "Я объявляю голодовку, поддерживая львовян, протестуя против произвола центральной власти в Украине".
Львов, садовый, Березюк, фракции, самопомощь, львовский мусор

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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