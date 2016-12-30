Во Львове сожгли наркотики на миллион гривен (фото)

Во Львове правоохранители сожгли наркотические вещества, изъятые из незаконного оборота. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции.

В частности, в огне сгорело около 100 кг растительных и синтетических наркосредств. Их стоимость по ценам черного рынка составляет примерно 1 млн грн.

"Сегодня мы уничтожаем вещественные доказательства в 181-м уголовном производстве. По данным уголовным производствам привлекли к ответственности около 150 человек. По всем этим объектам у нас есть решение суда по уничтожению вещественных доказательств", – рассказал заместитель начальника Главного управления Национальной полиции во Львовской области, начальник следственного управления полковник полиции Николай Самарчук.

Среди уничтоженных наркотических средств: героин, бупренорфин, амфетамин, метадон, трамадол, дезоморфин, каннабис, маковая соломка, конопля, опий и другие.

Как отмечается, уничтожение наркотиков, изъятых из обращения, обычно происходит дважды в год.