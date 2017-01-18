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Во Львове во время сна погиб мужчина http://www.segodnya.ua/img/article/7895/23_main.1484756455.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7895/23_tn.1484756455.jpg Запад По всей вероятности, старик задохнулся дымом во время пожара в его собственной квартире

Во Львове во время сна погиб мужчина

Сегодня, 18:17

По всей вероятности, старик задохнулся дымом во время пожара в его собственной квартире

Мужчина курил в кровати, что и привело к пожару. Фото: pixabay.com
Мужчина курил в кровати, что и привело к пожару. Фото: pixabay.com

Во Львове, в одном из одноэтажных домов района Левандовки, во время пожара погиб 75-летний мужчина. Причина возгорания – неосторожное курение в постели.

"17 января к спасателям поступило сообщение о пожаре на ул. Олесницкого, в квартире одноэтажного двухквартирного жилого дома. На тот момент в квартире находился владелец. Мужчина крепко спал", – сообщают в ГСЧС.

Вероятнее всего, перед сном хозяин курил сигареты, и упавший окурок спровоцировал пожар. В результате отравления дымом хозяин погиб. Огонь повредил кровать и вещи домашнего обихода.

Напомним, недавно в  одном из сел Львовской области из-за утечки газа в частном доме произошел мощный взрыв.
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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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