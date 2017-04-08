Во Львове возле ночного клуба произошла стрельба

8 Апреля 2017, 23:29

Полиция задержала подозреваемых, на месте преступления нашли пистолет

На месте происшествия. Фото: facebook.com/lvivpolice
На месте происшествия. Фото: facebook.com/lvivpolice

Во Львове возле ночного клуба произошла стрельба. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Львова на странице в Facebook.

Сообщение о том, что неизвестный выстрелил в мужчину, поступило в полицию в ночь на 8 апреля. "На месте происшествия инспекторы обнаружили раненого 30-летнего мужчину, который лежал на земле. Патрульные сразу вызвали скорую и оказали первую домедицинскую помощь пострадавшему. Медики госпитализировали мужчину. По словам врачей, травмы на бедре, вероятно нанесены ножом", – сказано в сообщении.

По словам очевидца, четверо неизвестных в результате конфликта нанесли лежащему мужчине телесные повреждения, а затем совершили несколько выстрелов и вернулись в ночной клуб по тому же адресу.

"Вместе со свидетелем инспекторы патрульной полиции не мешкая последовали в поисках подозреваемых. В клубе обнаружили четырех человек на которых указал заявитель, а именно двух 30-летних и 32 и 38-летних мужчин и женщину. Свидетель сообщил, что именно 38-летний мужчина нанес потерпевшему телесные повреждения и совершил выстрелы. Людей задержали. Неподалеку от места происшествия полицейские нашли предмет, похожий на оружие из которого вероятно осуществили выстрелы", – отметили в полиции.

На месте работали следователи и эксперты. Патрульные в дальнейшем обеспечили охрану места происшествия и доставили задержанных в Галицкий отдел полиции. 
оружие, стрельба, госпитализирован, ночной клуб, выстрелы, патрульные

Вы сейчас просматриваете новость "Во Львове возле ночного клуба произошла стрельба". Другие Новости Львова смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Харьков

Водитель насмерть сбил мужчину. Фото: полиция

В Харькове водитель сбил мужчину и бросил его умирать на дороге

8 Апреля, 11:45

Патрульные нашли машину, а виновник смертельной аварии в бегах

Происшествия

У пожилой женщины забрали последние деньги. Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве двое приезжих грабителей отобрали у пенсионерки последние деньги

6 Апреля, 13:52

Патрульные за 20 минут задержали двух безработных из Черкасской области  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования