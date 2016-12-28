Во Львове патрульные выписали автоледи штраф в 40 тысяч

Горе-водитель также будет лишена водительского удостоверения сроком на 10 лет

Во Львове патрульные остановили иномарку "Пежо", за рулем которой была пьяная женщина.

"Инспекторы заметили автомобиль красного цвета, который очень неуверенно маневрировал, и у него не работала подсветка номерного знака. Машину решили остановить. За рулем находилась 27-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения. Она отказалась предъявить документы", – сообщает патрульная полиция Львова.

Как оказалось, эта дама уже не раз привлекалась к ответственности за управление авто в нетрезвом состоянии, и она лишена водительских прав.

В итоге на женщину составили протокол за управление автомобилем третий раз за год в пьяном виде. Также ей выдали постановление об отсутствии документов.

Отныне ей грозит штраф в размере 40 800 гривен и лишение водительских прав на 10 лет.

Напомним, недавно во Львове 31-летний водитель после совершения ДТП избил женщину – патрульного инспектора.