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Во Львове патрульные выписали автоледи штраф в 40 тысяч http://www.segodnya.ua/img/article/7835/67_main.1482844098.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7835/67_tn.1482844098.jpg Запад Горе-водитель также будет лишена водительского удостоверения сроком на 10 лет

Во Львове патрульные выписали автоледи штраф в 40 тысяч

Вчера, 19:16

Горе-водитель также будет лишена водительского удостоверения сроком на 10 лет

&quot;Невезучая&quot; машина. Фото: патрульная полиция Львова
"Невезучая" машина. Фото: патрульная полиция Львова

Во Львове патрульные остановили иномарку "Пежо", за рулем которой была пьяная женщина.

"Инспекторы заметили автомобиль красного цвета, который очень неуверенно маневрировал, и у него не работала подсветка номерного знака. Машину решили остановить. За рулем находилась 27-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения. Она отказалась предъявить документы", – сообщает патрульная полиция Львова.

Как оказалось, эта дама уже не раз привлекалась к ответственности за управление авто в нетрезвом состоянии, и она лишена водительских прав.

В итоге на женщину составили протокол за управление автомобилем третий раз за год в пьяном виде. Также ей выдали постановление об отсутствии документов.

Отныне ей грозит штраф в размере 40 800 гривен и лишение водительских прав на 10 лет.

Напомним, недавно во Львове 31-летний водитель после совершения ДТП избил женщину – патрульного инспектора.
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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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