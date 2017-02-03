Во Львовской области автобус с людьми врезался в огромную фуру

Сегодня, 11:44

В результате ДТП  трое  пассажиров были вынуждены обратиться за медицинской помощью

На месте аварии. Фото: lv.npu.gov.ua
На месте аварии. Фото: lv.npu.gov.ua

В селе Поляна Старосамборского района автобус "Эталон" с пассажирами врезался в припаркованную фуру.

"53-летний водитель рейсового автобуса, двигаясь по маршруту "Львов – Нижанковичи", не справился с управлением и совершил наезд на грузовой автомобиль "МАН". В результате ДТП грузовик съехал в кювет", – сообщает львовская полиция.

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Трое пассажиров маршрутки сразу после аварии обратились за врачебной помощью в больницу, после чего две женщины и мужчина покинули медучреждение.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП. Возбуждено уголовное производство.

Напомним, недавно в Ровенской области под колеса фуры попала легковушка.
автобус, ДТП, маршрутки, Львов, полиция

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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