Во Львовской области автобус с людьми врезался в огромную фуру

В результате ДТП трое пассажиров были вынуждены обратиться за медицинской помощью

В селе Поляна Старосамборского района автобус "Эталон" с пассажирами врезался в припаркованную фуру.

"53-летний водитель рейсового автобуса, двигаясь по маршруту "Львов – Нижанковичи", не справился с управлением и совершил наезд на грузовой автомобиль "МАН". В результате ДТП грузовик съехал в кювет", – сообщает львовская полиция.

Трое пассажиров маршрутки сразу после аварии обратились за врачебной помощью в больницу, после чего две женщины и мужчина покинули медучреждение.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП. Возбуждено уголовное производство.

Напомним, недавно в Ровенской области под колеса фуры попала легковушка.