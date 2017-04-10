Во Львовской области бывший бездомный стал бизнесменом

Вчера, 12:47

Мужчина мечтает обеспечить работой и крышей над головой  других людей, которые оказались на улице 


Бывший бездомный из Львовской области стал бизнесменом. Мужчина выращивает зелень и овощи в собственных теплицах.

Еще 3 года назад 55-летний Норик был бездомным. Почему оказался на улице – вспоминать не хочет. Говорит, что судьба дала ему второй шанс и теперь он бизнесмен. Продает все, что растет в теплицах.

"Вышли на оптовых покупателей и в дальнейшем будем заключать договоры. Не только лук у нас будет, но и помидоры, и огурцы, и перец, баклажаны. Я радуюсь, что уже есть результат моего труда. Сколько я ночей не спал, печку топил, нервы потрачены", – рассказывает Норик Овакимян.

Мужчина год жил в сообществе для бездомных. Там ему и помогли начать собственное дело. Старый сельский дом и огород под теплицы дал местный священник. Стартовый капитал – почти 70 тысяч гривен – выделил психолог-благодетель.

Работать в теплицах Норику помогают друзья. Пока бесплатно, потому что большую прибыль бизнес еще не приносит.

Сейчас мужчина ищет инвесторов, которые вложили бы средства в развитие его бизнеса. На этом участке он мечтает разбить ягодный сад, чтобы ни один клочок земле не пустовал.
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Источник:

"Сегодня"

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