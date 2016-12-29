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Во Львовской области иномарка врезалась в рейсовый автобус (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7842/57_main.1483005835.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7842/57_tn.1483005835.jpg Запад По предварительным данным, авария произошла из-за скользкой дороги 

Во Львовской области иномарка врезалась в рейсовый автобус (фото)

Сегодня, 12:24

По предварительным данным, авария произошла из-за скользкой дороги 

В Сокальском районе, возле села Жвирка, иномарка влетела в рейсовый автобус.

ДТП произошло около девяти утра. Водителя Audi  вынесло на встречную полосу и он столкнулся  с "Эталоном". Об этом сообщают в Facebook.com участники Варта-1.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

По предварительной версии, авария произошла из-за скользкой дороги, ведь этот участок посыпали песчано-солевой смесью только через 40 минут после аварии. До этого, судя по фото, он был абсолютном "голым".

Напомним, на днях на трассе возле Ровно иномарка влетела в отбойник.
автобус, авария, ДТП, Львов, иномарка

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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