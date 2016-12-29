Во Львовской области иномарка врезалась в рейсовый автобус (фото)
По предварительным данным, авария произошла из-за скользкой дороги
В Сокальском районе, возле села Жвирка, иномарка влетела в рейсовый автобус.
ДТП произошло около девяти утра. Водителя Audi вынесло на встречную полосу и он столкнулся с "Эталоном". Об этом сообщают в Facebook.com участники Варта-1.
К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
По предварительной версии, авария произошла из-за скользкой дороги, ведь этот участок посыпали песчано-солевой смесью только через 40 минут после аварии. До этого, судя по фото, он был абсолютном "голым".
Напомним, на днях на трассе возле Ровно иномарка влетела в отбойник.
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