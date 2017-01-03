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Во Львовской области на ж\д станции умер человек http://www.segodnya.ua/img/article/7853/60_main.1483450896.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7853/60_tn.1483450896.jpg Запад У 84-летнего потерпевшего диагностировали травму позвоночника и инсульт

Во Львовской области на ж\д станции умер человек

Сегодня, 15:38

У 84-летнего потерпевшего диагностировали травму позвоночника и инсульт

После прибытия поезда мужчину увезли в больницу. Фото: ipress.ua
После прибытия поезда мужчину увезли в больницу. Фото: ipress.ua

84-летний пенсионер попал в больницу после того, как  скоростной  поезд Hyundai, сообщением Киев – Львов – Перемышль, прибыл на железнодорожную станцию в поселке Зымна Вода.

"Третьего января в 12.53 на оперативную линию поступило сообщение от дежурного станции "Рудно", что на железнодорожном перроне в поселке Зымна Вода скорый поезд №705 травмировал пожилого мужчину", – сообщает пресс-служба львовской  полиции.

84-летнего мужчину госпитализировали с предварительным диагнозом "травма позвоночника и инсульт".

По одной из версий, поезд действительно мог зацепить пенсионера. Хотя, возможно, сначала пожилому мужчине стало плохо, и это привело к трагедии.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства, назначен ряд экспертиз.

Напомним, недавно во Львове на трамвайной остановке нашли мертвого мужчину.
поезд, Львов, пенсионер, инсульт, hyundai

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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