Во Львовской области на ж\д станции умер человек

У 84-летнего потерпевшего диагностировали травму позвоночника и инсульт

84-летний пенсионер попал в больницу после того, как скоростной поезд Hyundai, сообщением Киев – Львов – Перемышль, прибыл на железнодорожную станцию в поселке Зымна Вода.

"Третьего января в 12.53 на оперативную линию поступило сообщение от дежурного станции "Рудно", что на железнодорожном перроне в поселке Зымна Вода скорый поезд №705 травмировал пожилого мужчину", – сообщает пресс-служба львовской полиции.

84-летнего мужчину госпитализировали с предварительным диагнозом "травма позвоночника и инсульт".

По одной из версий, поезд действительно мог зацепить пенсионера. Хотя, возможно, сначала пожилому мужчине стало плохо, и это привело к трагедии.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства, назначен ряд экспертиз.

Напомним, недавно во Львове на трамвайной остановке нашли мертвого мужчину.