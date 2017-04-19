Во Львовской области из-за переохлаждения мужчина попал в реанимацию

Сегодня, 11:02

Медики оценивают состояние пострадавшего как тяжелое

Мужчина попал в реанимацию. Фото: youtube.com
Мужчина попал в реанимацию. Фото: youtube.com

Житель одного из сел Львовской области попал в реанимацию с диагнозом "переохлаждение" попал в больницу.

"18 апреля в 18.30 в селе Воютичи Самборского района жители обнаружили своего 47-летнего односельчанина в тяжелом состоянии с признаками переохлаждения", – сообщает департамент гражданской защиты ЛОГА.

Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в  Самборскую центральную районную больницу. Состояние пациента на утро 19 апреля – средней тяжести.

Напомним, недавно во Львовской области жертвами переохлаждения стали два человека, а восемь пострадавших от мороза в состоянии средней тяжести доставили в медучреждения.
Львов, переохлаждение, утро, медучреждения

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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