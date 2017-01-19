Во Львовской области в лесу нашли тело женщины

У одного из сел Перемышлянского района в лесу местные жители обнаружили тело 40-летней женщины.

"18 января около семи вечера в лесу возле села Сивороги было обнаружено тело местной жительницы, без признаков насильственной смерти", – сообщает департамент гражданской защиты ЛОГА.

Тело погибшей доставлено в морг Перемышлянской ЦРБ. Предварительная причина смерти – переохлаждение. В полиции выясняют обстоятельства гибели женщины.

Напомним, на днях во Львове, во время сна погиб 75-летний мужчина.