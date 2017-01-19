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Во Львовской области в лесу нашли тело женщины http://www.segodnya.ua/img/article/7897/37_main.1484820558.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7897/37_tn.1484820558.jpg Запад По предварительнйо информации, "убийцей" стала низкая температура

Во Львовской области в лесу нашли тело женщины

Сегодня, 12:10

По предварительнйо информации, "убийцей" стала низкая температура

Замерзшую женщину нашли в лесу. Фото: rf-smi.ru
Замерзшую женщину нашли в лесу. Фото: rf-smi.ru

У одного из сел Перемышлянского района в лесу местные жители обнаружили тело 40-летней женщины.

"18 января около семи вечера в лесу возле села Сивороги было обнаружено тело местной жительницы, без признаков насильственной смерти", – сообщает департамент гражданской защиты ЛОГА.

Тело погибшей доставлено в морг Перемышлянской ЦРБ. Предварительная причина смерти – переохлаждение. В полиции выясняют обстоятельства гибели женщины.

Напомним, на днях во Львове, во время сна погиб 75-летний мужчина.
Львов, тело, морг, переохлаждение

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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