Во Львовской области лошадь убила мужчину
Медики три недели пытались спасти жизнь пострадавшему, но все усилия оказались тщетными
В одном из сел Сокальского района лошадь копытом ударила 49-летнего мужчину, который умер после 3-недельного пребывания в больнице.
"В полицию поступило сообщение из реанимационного отделения городской больницы Червонограда о смерти пациента", – сообщает львовская полиция.
Мужчина был доставлен к медикам 31 декабря прошлого года с диагнозом "тяжелая открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа и ушиб головного мозга тяжелой степени".
По предварительным данным, потерпевшего ударил копытом конь.
Напомним, недавно во Львовской области конь смертельно травмировал своего хозяина
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