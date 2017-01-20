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Во Львовской области лошадь убила мужчину http://www.segodnya.ua/img/article/7901/8_main.1484908476.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7901/8_tn.1484908476.jpg Запад Медики три недели пытались спасти жизнь пострадавшему, но  все усилия оказались тщетными

Во Львовской области лошадь убила мужчину

Сегодня, 19:33

Медики три недели пытались спасти жизнь пострадавшему, но  все усилия оказались тщетными

Лошадь копытом ударила человека. Фото: penza-press.ru
Лошадь копытом ударила человека. Фото: penza-press.ru

В одном из сел Сокальского района лошадь копытом ударила 49-летнего мужчину, который умер после 3-недельного пребывания в больнице.

"В полицию поступило сообщение из реанимационного отделения городской больницы Червонограда о смерти пациента", – сообщает львовская полиция.

Мужчина был доставлен к медикам  31 декабря прошлого года с диагнозом "тяжелая открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа и ушиб головного мозга тяжелой степени".

По предварительным данным, потерпевшего ударил копытом конь.

Напомним, недавно во Львовской области конь смертельно травмировал своего хозяина

Львов, полиция, перелом, лошадь

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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