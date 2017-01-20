Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в регионах Новости Львова
Во Львовской области нашли мертвым молодого пограничника http://www.segodnya.ua/img/article/7900/91_main.1484906948.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7900/91_tn.1484906948.jpg Запад Тело мужчины обнаружилина в пункте пропуска "Краковец" после окончания смены

Во Львовской области нашли мертвым молодого пограничника

Сегодня, 12:10

Тело мужчины обнаружилина в пункте пропуска "Краковец" после окончания смены

Пограничник умер после ночной смены. Фото: 112.ua
Пограничник умер после ночной смены. Фото: 112.ua

Сегодня утром в пункте пропуска "Краковец" нашли мертвым 30-летнего пограничники. Эту информацию Сегодня.ua подтвердил начальник пресс-службы Мостиского погранотряда Иван Галкин.

"Мужчину обнаружили мертвым после ночной смены. Сейчас на месте работает полиция", – рассказал Галкин.

У погибшего остались жена и двое маленьких детей.

Напомним, недавно в Закарпатской области трагически погиб 39-летний мужчина.
пограничники, Львов, Краковец, тело

Вы сейчас просматриваете новость "Во Львовской области нашли мертвым молодого пограничника ". Другие Новости Львова смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия и криминал

На пункте пропуска "Ягодин" служебный пес нашел сумку с наркотиками

Сегодня, 12:06

Лабрадор Вегас унюхал трамадол в фуре, приехавшей из Польши

Запад

На месте задержания. Фото: npu.gov.ua

Один из руководителей Львовской таможни задержан на крупной взятке

Сегодня, 10:57

Чиновник организовал схему поборов со своих подчиненных, и требовал от одного из них 420 тысяч

Запад

Львов продолжает утопать в мусоре. Фото: соцсети

Драка во львовском горсовете: мэр Садовый cбежал из сессионного зала

Вчера, 14:25

Накануне городской глава Львова Андрей Садовый просил львовян меньше мусорить

Запад

Львовские копы на авто слетели с дороги и врезались бетонную ограду

Вчера, 12:54

По предварительной информации, водитель не справился с управлением

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.