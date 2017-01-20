Во Львовской области нашли мертвым молодого пограничника
Тело мужчины обнаружилина в пункте пропуска "Краковец" после окончания смены
Сегодня утром в пункте пропуска "Краковец" нашли мертвым 30-летнего пограничники. Эту информацию Сегодня.ua подтвердил начальник пресс-службы Мостиского погранотряда Иван Галкин.
"Мужчину обнаружили мертвым после ночной смены. Сейчас на месте работает полиция", – рассказал Галкин.
У погибшего остались жена и двое маленьких детей.
Напомним, недавно в Закарпатской области трагически погиб 39-летний мужчина.
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