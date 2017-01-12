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В Львовской области от обморожений умерли 19 человек http://www.segodnya.ua/img/article/7875/58_main.1484216081.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7875/58_tn.1484216081.jpg Запад Только за последние сутки из-за холодов  шестеро попали в больницу, а одна женщина погибла

В Львовской области от обморожений умерли 19 человек

Сегодня, 12:13

Только за последние сутки из-за холодов  шестеро попали в больницу, а одна женщина погибла

Мороз убивает людей. Фото: ГСЧС
Мороз убивает людей. Фото: ГСЧС

В Львовской области с начала зимнего периода, стартовавшего 1 декабря 2016 года, от переохлаждения и обморожений умерли 19 человек, а 63 пациента лечились в медучреждениях.

Причиной госпитализации, как правило, являются общее переохлаждение, обморожение рук, ног,   и даже ушей. Возраст пострадавших самый разный – от 16 до 60 лет. Нередко многие из них, попадая на мороз, были в нетрезвом состоянии.

"11 января в поле возле села Коханивка Яворовского района было найдено тело 48-летней женщины, которая, вероятно, умерла от переохлаждения. Также за последние сутки шесть человек с признаками переохлаждения и обморожения, попали в больницы", – сообщают в ГСЧС Львовской области.

Все пострадавшие – мужчины, жители Сокальского, Жовкивского, Жидачевского, Самбирского районов и города Новый Роздил. Об этом сообщают в департаменте гражданской защиты ЛОГА.

Напомним, недавно в четырех областях Украины из-за снегопадов было ограничено движение транспорта автодорогах.
Мороз, Львов, обморожения, умерли

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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