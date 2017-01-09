Во Львовской области лютые морозы убили двоих человек

Сначала года на территории области в результате переохлаждения в больницы попали 14 человек

Во Львовской области за последние сутки жертвами переохлаждения стали два человека, а восемь пострадавших от мороза в состоянии средней тяжести доставили в медучреждения.

"Восьмого января поступило сообщение, что в селе Запытив Каменка-Бугского района, в металлическом вагончике на территории бывшего предприятия, обнаружено тело 44-летнего мужчины. Предварительная причина смерти – переохлаждение. А в морг райцентра Золочив с предварительным диагнозом "переохлаждение" доставили 57-летнего жителя села Глиняны", – сообщают в пресс-службе ГСЧС.

В тот же день в Каменка-Бугскую больницу поступили двое мужчин с диагнозами "обморожение обеих кистей рук" и "общее переохлаждение".

38-летний житель с. Климец с диагнозом "обморожение обеих верхних конечностей" поступил в Сколивскую ЦРБ .

В больницу Золочева поступил 41-летний местный житель с диагнозом "обморожение обеих конечностей ног". В Бориславе госпитализировали двое мужчин 36- и 39-лет с обморожением кистей рук.

В райцентре Николаев госпитализировали 16-летнего подростка с "обморожением пальцев обеих верхних конечностей". Еще одного мужчину с обморожением пальцев рук увезли в медучреждение в Жидачевском районе.

По информации департамента здравоохранения Львовской ОГА, с начала года на территории области от переохлаждения и обморожений госпитализированы в лечебные учреждения 14 человек, пять человек умерли.

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