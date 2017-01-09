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Во Львовской области лютые морозы убили двоих человек http://www.segodnya.ua/img/article/7864/96_main.1483955089.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7864/96_tn.1483955089.jpg Запад Сначала года на территории области в результате переохлаждения в больницы попали  14 человек

Во Львовской области лютые морозы убили двоих человек

Сегодня, 11:56

Сначала года на территории области в результате переохлаждения в больницы попали  14 человек

От холода гибнут люди. Фото: ru.delfi.lt
От холода гибнут люди. Фото: ru.delfi.lt

Во Львовской области за последние сутки жертвами переохлаждения стали два человека, а восемь пострадавших от мороза в состоянии средней тяжести доставили  в медучреждения.

"Восьмого января поступило сообщение, что в селе Запытив Каменка-Бугского района, в металлическом вагончике на территории бывшего предприятия, обнаружено тело 44-летнего мужчины. Предварительная причина смерти  – переохлаждение. А в морг райцентра Золочив с предварительным диагнозом "переохлаждение" доставили 57-летнего жителя села Глиняны", – сообщают в пресс-службе ГСЧС.

В тот же день в Каменка-Бугскую  больницу  поступили двое мужчин с диагнозами "обморожение обеих кистей рук" и "общее переохлаждение".

38-летний житель с. Климец с диагнозом "обморожение обеих верхних конечностей" поступил в Сколивскую ЦРБ .

В больницу  Золочева поступил 41-летний местный житель с диагнозом "обморожение обеих конечностей ног". В Бориславе  госпитализировали двое мужчин 36- и 39-лет с обморожением кистей рук.

В райцентре Николаев госпитализировали 16-летнего подростка с "обморожением пальцев обеих верхних конечностей". Еще одного мужчину с обморожением пальцев  рук увезли в медучреждение   в Жидачевском районе.

По информации департамента здравоохранения Львовской ОГА, с начала года на территории области от переохлаждения и обморожений госпитализированы в лечебные учреждения 14 человек, пять человек умерли.

Напомним, в четырех областях Украины ограничено движение транспорта автодорогах. Ограничения касаются Винницкой, Ивано-Франковской, Одесской и Черкасской областей
погода, смерть, Львов, обморожение, переохлаждение, ГСЧС

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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