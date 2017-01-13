В Львовской области перевернулся автобус с пассажирами

В момент ДТП в салоне транспортного средства находилось 15 человек, обошлось без жертв и пострадавших

На трассе Львов – Луцк 13 января, около девяти утра перевернулся рейсовый автобус с 15 пассажирами.

"ДТП произошло возле села Печихвосты Каменка-Бугского района. Автобус, следовавший по маршруту "Львов-Радехов", съехал в кювет и перевернулся", – сообщает пресс-служба Национальной полиции во Львовской области.

По словам водителя, в машине заклинило руль транспортного средства. Никто из пассажиров в аварии не пострадал. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.

Напомним, недавно на трассе Львов- Луцк под колеса автомобиля "Opel Astra" попали двое велосипедистов. В результате аварии на месте от полученных травм скончалась 17-летняя девушка.