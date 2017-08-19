Во Львовской области под колесами Mercedes погиб мужчина Вчера, 13:16 Просмотров: ...

ДТП произошло в тот момент, когда 25-летний водитель иномарки пытался обогнать автобус

За рулем иномарки находился молодой парень. Фото: dnepr.info

На международной трассе Львов – Шегини под колеса иномарки попал мужчина. "25-летний водитель автомобиля Mercedes, житель Львова, совершая обгон автобуса, совершил наезд на неустановленное лицо мужского пола", – сообщает департамент гражданской защиты ЛОГА. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Под колеса пассажирского поезда Киев - Ворохта попала легковушка "ВАЗ", погибла семья из четырех человек В результате столкновения незнакомец погиб на месте происшествия. Обстоятельства ДТП устанавливают в полиции, решается вопрос об открытии уголовного производства. Напомним, в Ровенской области произошло смертельное ДТП, в котором погибли пять человек