Во Львовской области под колесами Mercedes погиб мужчина
ДТП произошло в тот момент, когда 25-летний водитель иномарки пытался обогнать автобус
На международной трассе Львов – Шегини под колеса иномарки попал мужчина.
"25-летний водитель автомобиля Mercedes, житель Львова, совершая обгон автобуса, совершил наезд на неустановленное лицо мужского пола", – сообщает департамент гражданской защиты ЛОГА.
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В результате столкновения незнакомец погиб на месте происшествия. Обстоятельства ДТП устанавливают в полиции, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, в Ровенской области произошло смертельное ДТП, в котором погибли пять человек
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