Во Львовской области под колесами Mercedes погиб мужчина

Вчера, 13:16

ДТП произошло в тот момент, когда 25-летний  водитель иномарки пытался обогнать автобус

За рулем иномарки находился молодой парень. Фото: dnepr.info
За рулем иномарки находился молодой парень. Фото: dnepr.info

На международной трассе Львов – Шегини под колеса иномарки попал мужчина.

"25-летний водитель автомобиля Mercedes, житель Львова, совершая обгон автобуса, совершил наезд на неустановленное лицо мужского пола", – сообщает департамент гражданской защиты ЛОГА.

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В результате столкновения незнакомец погиб на месте происшествия. Обстоятельства ДТП устанавливают в полиции, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в Ровенской области произошло смертельное ДТП, в котором погибли пять человек
Львов, иномарки, обгон, смертельное ДТП

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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