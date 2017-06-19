Во Львовской области роженица выбросила младенца в колодец

Вчера, 22:47

Правоохранители решают вопрос касательно открытия уголовного производства

Роженица завернула в полиэтиленовый пакет новорожденного младенца и выбросила его в колодец, фото nasslagdenie.ru
Роженица завернула в полиэтиленовый пакет новорожденного младенца и выбросила его в колодец, фото nasslagdenie.ru

Во Львовской области роженица завернула в полиэтиленовый пакет новорожденного младенца и выбросила его в колодец. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции в Facebook, передает телекнал "112 Украина".

Согласно сообщению, инцидент произошел сегодня после обеда в Бродах. В городскую больницу поступила с послеродовым кровотечением 30-летняя местная жительница, однако без ребенка.

"Женщина была беременна, однако на учете у врачей не состояла. Сегодня утром, по ее словам, она родила ребенка, завернула его в полиэтиленовый пакет и выбросила в колодец в своем дворе. Сотрудники отделения полиции совместно со спасателями уже достали из колодца тело новорожденного младенца без признаков жизни", – отметили в полиции.

Сейчас правоохранители решают вопрос касательно открытия уголовного производства, назначена судебно-медицинская экспертиза.
тело, колодец, правоохранители, беременна, новорожденный, родила, выбросила, инцидент, роженица, экспертиза, отделения

Вы сейчас просматриваете новость "Во Львовской области роженица выбросила младенца в колодец". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Невероятное

instagram.com

Невероятная история: отец вышел из комы, когда услышал голос новорожденного сына

13 Июня, 05:10

Мужчина получил травму, когда работал на строительном заводе: на голову пострадавшего упал лист железа

Происшествия и криминал

Фото: Pixabay

В Черкассах ребенок угодил из роддома в реанимацию

2 Июня, 04:26

Родители уверены, что в том, что их сын в коме, виноват заведующий акушерским отделением, который и принимал роды

Запад

Львовянка продавала собственного новорожденного ребенка за 80 тыс. гривен

1 Июня, 21:38

За совершение этого криминального правонарушения предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой

Невероятное

В Бразилии ребенок пошел сразу после рождения

30 Мая, 18:37

Крошечные ножки новорожденной девочки, хотя и с помощью врача, но сделали свои первые шаги

Другие регионы

В Черкасской области мать "оценила" новорожденного ребенка в 30 тыс. гривен, фото из открытых источников

В Черкасской области мать "оценила" новорожденного ребенка в 30 тыс. гривен

5 Мая, 21:22

Ей грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее

Другие регионы

Сейчас ребенок находится в медицинском учреждении, фото vg-news.ru

В Кировоградской области нашли новорожденного малыша возле торговой палатки

3 Мая, 23:44

По информации врачей, малышу около двух дней

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования