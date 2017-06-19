Во Львовской области роженица выбросила младенца в колодец

Во Львовской области роженица завернула в полиэтиленовый пакет новорожденного младенца и выбросила его в колодец. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции в Facebook, передает телекнал "112 Украина".

Согласно сообщению, инцидент произошел сегодня после обеда в Бродах. В городскую больницу поступила с послеродовым кровотечением 30-летняя местная жительница, однако без ребенка.

"Женщина была беременна, однако на учете у врачей не состояла. Сегодня утром, по ее словам, она родила ребенка, завернула его в полиэтиленовый пакет и выбросила в колодец в своем дворе. Сотрудники отделения полиции совместно со спасателями уже достали из колодца тело новорожденного младенца без признаков жизни", – отметили в полиции.

Сейчас правоохранители решают вопрос касательно открытия уголовного производства, назначена судебно-медицинская экспертиза.