Во Львовской области увеличилось количество зубров (видео)

Местные жители к такому соседству уже привыкли, но все равно опасаются

Во Львовской области возрождают популяцию зубров. За семь лет количество животных увеличилось в два с половиной раза. Их в Карпаты завозили из стран Европы. Егерь Михаил Фридрак подкармливают капустой своих любимцев, уже семь лет мужчина ухаживает за стадом зубров, которых завезли в Карпаты с Австрии, Германии и Польши.

"Заготавливаем комби-веники, сено, и сейчас в настоящее время их подкармливаем. Не кормим, а подкармливаем, потому что прошла зима была теплая, а эта зима уже немножко такая жесткая", – сказал Михаил Фридрак.

В этой местности зубры водились еще в 70-80-х годах. Однако затем вымерли.

В 2010 году на Львовщину завезли одиннадцать животных. Регион выбрали не случайно. Для бизонов здесь достаточно воды, мест для выпасаи зарослей, чтобы прятаться от непогоды. С тех пор их стало уже двадцать восемь. Обычно зубры приводят потомство раз в три года. Впрочем, в Майдановском лесничестве самки рожают чаще. Только в 2016-м стадо пополнилось пятью зубренками.

Среди зубров царит матриархат. Стадо группируется вокруг старейших самок – Тошки и Тиры. А вот взрослые самцы держатся подальше.

Лесоводы уверяют – зубр животное мирное, хотя и не робкое – первым никогда не нападает. Местные жители к такому соседству уже привыкли. И опасаются: если зверей станет больше – зимой будут приходить в села в поисках пищи.

"Сейчас чего-то вредного, плохого пока что еще не наблюдается. Так или иначе, они уже привлекают, а со временем еще больше будут привлекать туристов", – уверен Николай Губич, житель села Майдан.

Инициатор воспроизведения популяции зубров в Карпатах эколог Оксана Марискевич объясняет – если зверей станет слишком много – они самостоятельно начнут искать себе новое жилье.

"Мы все равно будем вынуждены регулировать численность стада. Если они не пойдут миграционным путем на Польшу, чтобы они перемещались, а это сложно, потому что в некоторых случаях придется достраивать что-то, экологичные коридоры. То у нас будут проблемы", – отметила Оксана Марискевич, заместитель директора Института экологии Карпат.

В таком случае зубров придется усыплять и перевозить в соседние регионы.

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