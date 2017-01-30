Во Львовской области в огне погиб мужчина

Тело погибшего обнаружили спасатели во время разведки в горящем доме

Во Львовской области во время пожара в жилом доме погиб 54-летний владелец.

"Сообщение о пожаре в кирпичном доме поступило 29 января. Спасатели, прибывшие на место вызова, во время проведения разведки пожара в помещении обнаружили тело владельца дома", – сообщают в пресс-службе ГСЧС.

Возгорание пожарные локализировали в течение 30 минут, и тем самым, смогли спасти от огня два здания, расположенные рядом. К 17.00 бойцы ГСЧС полностью потушили огонь.

Обстоятельства и причина пожара устанавливается. Тело погибшего доставлено в морг Радеховской ЦРБ.

Напомним, недавно во Львовской области дотла сгорел музей УПА. По всей вероятности, "крыивку" посреди леса подожгли неизвестные.