Во Львовской области в огне погиб мужчина
Тело погибшего обнаружили спасатели во время разведки в горящем доме
Во Львовской области во время пожара в жилом доме погиб 54-летний владелец.
"Сообщение о пожаре в кирпичном доме поступило 29 января. Спасатели, прибывшие на место вызова, во время проведения разведки пожара в помещении обнаружили тело владельца дома", – сообщают в пресс-службе ГСЧС.
Возгорание пожарные локализировали в течение 30 минут, и тем самым, смогли спасти от огня два здания, расположенные рядом. К 17.00 бойцы ГСЧС полностью потушили огонь.
Обстоятельства и причина пожара устанавливается. Тело погибшего доставлено в морг Радеховской ЦРБ.
Напомним, недавно во Львовской области дотла сгорел музей УПА. По всей вероятности, "крыивку" посреди леса подожгли неизвестные.
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