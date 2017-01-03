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Во Львовской области в шахтерском городе остались зимовать лебеди (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7853/40_main.1483445895.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7853/40_tn.1483445895.jpg Запад Птиц подкармливают люди, но некоторые из жителей Червонограда  волнуются, как спасти птиц, если ударят  морозы

Во Львовской области в шахтерском городе остались зимовать лебеди (фото)

Сегодня, 04:29

Птиц подкармливают люди, но некоторые из жителей Червонограда  волнуются, как спасти птиц, если ударят  морозы

В Червонограде огромная стая лебедей присмотрела себе место для зимовки в плавнях реки Западный Буг. Об этом сообщают участники Варта-1 в социальной сети.

"Когда погода становится несносно холодной, птицы прячутся в камышах, а в теплую пору "бороздят"  реку, как белоснежные парусники. Люди часто подкармливают птиц, но, поскольку в Рождество синоптики обещают сильные морозы, некоторые уже заволновались – как спасти лебедей о переохлаждения", – пишут пользователи.

Напомним, недавно  на Закарпатье пес двое суток защищал от холода свою сестру, травмированную на железнодорожных путях.
Рождество, погода, Закарпатье, Львов, лебеди, Буг

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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