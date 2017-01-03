Во Львовской области в шахтерском городе остались зимовать лебеди (фото)

Птиц подкармливают люди, но некоторые из жителей Червонограда волнуются, как спасти птиц, если ударят морозы

В Червонограде огромная стая лебедей присмотрела себе место для зимовки в плавнях реки Западный Буг. Об этом сообщают участники Варта-1 в социальной сети.

"Когда погода становится несносно холодной, птицы прячутся в камышах, а в теплую пору "бороздят" реку, как белоснежные парусники. Люди часто подкармливают птиц, но, поскольку в Рождество синоптики обещают сильные морозы, некоторые уже заволновались – как спасти лебедей о переохлаждения", – пишут пользователи.

Напомним, недавно на Закарпатье пес двое суток защищал от холода свою сестру, травмированную на железнодорожных путях.