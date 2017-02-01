Во Львовской области во время сна погибла молодая пара
18-летняя девушка и 21-летний парень скончались в результате отравления газом
В одном из сел Городоцкого района нашли мертвыми парня и девушку. Тела погибших сегодня утром обнаружили хозяева дома, в комнате, где их гости остались ночевать.
"18-летняя девушка и 21-летний парень погибли в результате отравления газом. Накануне они пришли в гости к своим знакомым и там же остались", – сообщает львовская полиция.
Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства гибели. Открыто уголовное производство.
Напомним, недавно во Львове во время сна погиб 75-летний мужчина.
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