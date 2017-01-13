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Во Львовской области взорвался автомобиль: пострадали отец и сын http://www.segodnya.ua/img/article/7878/75_main.1484296284.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7878/75_tn.1484296284.jpg Запад В результате взрыва разрушен гараж, выбиты окна жилого дома и повреждена входная  дверь

Во Львовской области взорвался автомобиль: пострадали отец и сын

Сегодня, 10:31

В результате взрыва разрушен гараж, выбиты окна жилого дома и повреждена входная  дверь

На месте происшествия. Фото: ГСЧС
На месте происшествия. Фото: ГСЧС

В одном из сел Львовской области в автомобиле Chevrolet, который стоял в гараже, произошел взрыв газобаллонного оборудования.

"12 января в 22.37 к спасателям поступило сообщение, что в поселке Гнездичев Жидачевского района, в частном хозяйстве взорвалось газобаллоне оборудование в авто, без последующего горения", – сообщают в ГСЧС.

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В результате взрыва термические ожоги второй и третьей степени получил отец владельца иномарки, и сам хозяин машины. Старший из мужчин оспитализирован в Жидачевскую ЦРБ.

В результате взрыва разрушен гараж, выбиты окна, и повреждена входная дверь жилого дома.

Напомним, недавно в одном из сел Львовской области из-за утечки газа в частном доме произошел мощный взрыв.
авто, взрыв, Львов, гараж

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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